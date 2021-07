Transavia s'envole vers Calvi au départ de Brest

- Calvi : 1 vol par semaine (le samedi)



- Bastia-Poretta : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi)



- Figari-Sud Corse : 1 vol par semaine (le samedi)



- Ajaccio : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi)



- Toulon : 2 vols par semaine (les lundi et jeudi)



- Paris Orly : jusqu’à 1 vol par jour (tous les jours)



- Marseille : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundi, vendredi et dimanche)



- Nice : 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche)



- Toulouse : 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche)



- Montpellier : 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche).