Transavia suspend l’ensemble de ses vols

Transavia annonce suspendre l'ensemble de ses vols du 20 mars au soir au 19 avril 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19.



"Au cours de ces derniers jours, Transavia France, aux côtés d’Air France et en parfaite coordination avec les autorités, a principalement concentré ses opérations pour rapatrier des Français en voyage. L’ensemble du personnel de Transavia et du groupe Air France s’est fortement mobilisé pour permettre ces vols.



Sur le réseau Transavia France, 111 vols spéciaux ont été mis en place pour permettre le rapatriement de 21 000 Français au départ du Maroc, de la Tunisie et des Canaries.



Des mesures commerciales exceptionnelles ont été mises en place : tous les passagers concernés par des annulations de vols seront contactés par SMS ou email et un remboursement ou un report leur sera proposé. De plus, les passagers ayant des vols prévus jusqu’au 31 mai peuvent reporter leur voyage jusqu’au 24 octobre inclus, directement sur le site internet, sans frais de modification, cependant une différence de prix pourra s’appliquer si le tarif du nouveau vol est plus élevé" indique la compagnie dans un communiqué de presse.