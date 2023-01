Transport aérien : pour 2023, le SCARA veut un Etat protecteur et réformateur

Enfin, Jean-François Dominiak souhaite que le modèle traditionnel de financement des infrastructures aériennes, aéroportuaires et de sûreté qui date des années 60 soit revu totalement.



Une demande déjà formulée lors des assises du transport aérien, il y a trois ans qu’avait présidées Elisabeth Borne alors ministre des Transports.



Un fiasco selon l’ensemble des organisation professionnelles.



Le SCARA demande donc à nouveau l’ouverture d’une réflexion avec les partenaires concernés (État, transporteurs aériens, aéroports ) estimant que les transporteurs aériens ne peuvent plus être systématiquement considérés comme les seuls contributeurs au renflouement des caisses de l’aviation civile mises à mal par le COVID. (l'aviation civile a du emprunter deux milliards d'euros après le COVID).



Sur les sujets relatifs aux infrastructures, La régulation aéroportuaire reste une pomme de discorde entre les aéroports et les compagnies



Le SCARA souhaite l’ouverture d’une discussion au fond sur les missions essentielles des aéroports, gestionnaires de fait d’un service public. Il s’interroge notamment sur la tendance des aéroports à devenir avant tout de vastes centres commerciaux sans partage équitable des bénéfices avec les transporteurs aériens.

C’est le fameux débat de longue date sur la double caisse dans lequel les compagnies aériennes souhaiteraient que soit pris en compte les bénéfices fait par les aéroports avec les boutiques pour modérer les taxes et redevances.



Leurs clients ce sont aussi les nôtres ! Sans nous, ils ne seraient pas dans les boutiques a ajouté Jean François Dominiak.



Enfin et concernant les infrastructures de sûreté le SCARA a rappelé que ces services en aéroports (contrôle bagages, police aux frontières, PARAFE, etc.) sont des fonctions régaliennes qui doivent être assurées et financées par l’Etat et non par les seuls transporteurs aériens comme le prévoit le système actuel avec les redevances de navigation et de sureté prélevées sur les transporteurs.



Pour 2023 le SCARA compte donc sur un Etat protecteur et réformateur.