Travel Agents Cup : les finalistes sont...

Pour la 9ème année consécutive, la Travel Agents Cup récompense les meilleurs agents de voyages de France.



A la clé : 5 voyages offerts par les partenaires* de l’événements et 5 prix dont le titre de Meilleur Agent de Voyages de France 2022.



Les finalistes 2022 de la Travel Agents Cup, sont :



- Frédéric ANDRE (Terre Authentik)

- Emilie BERNAUD (Cediv Travel - Ellipse Voyage)

- Maëva BIDEL (Selectour - Chic Planet Voyages)

- Mélanie CAMY (Selectour - Ciel Bleu Voyages)

- Katia CASSARD (Selectour - Objectif Voyages)

- Matthieu DELOUCHE (Havas Voyages - Clermont Ferrand Etats-Unis)

- Amélie DEVILLIERS (Prêt à Partir - La Boutique des Vacances)

- Marina ELBAZ (Salaün Holidays)

- Kalliopi KARAOULANIS (American Express - Voyages d'Affaires)

- Estelle KERLIDOU (Carrefour Voyages - Vannes)

- Cynthia MEINHARTH (Selectour - Norest Voyages)

- Amandine MOTTOLA (Selectour – Bleu Voyages)



Le jury présidé comme chaque année par Sophie Jovillard, présentatrice d’Echappées Belles sur France 5 et marraine de cet événement, est composé par Laurence Gaborieau (Directrice du Salon IFTM Top Resa), Alissia Begag (Directrice Commerciale et Marketing, SAYBUS), Rafael Bence (Trade Sales Manager, Air France), Valérie Boned (Secrétaire Générale des Entreprises du Voyage), Guillaume Confais-Morieux, (Agences de Voyages SNCF), Jean Charles Franchomme (Président, Collectif de Défense des Métiers du Voyage), Christine Giraud (Directrice des Ventes – Agences de Voyages AVIS BUDGET), Stéphane Jaladis (Membre du Comité d’Administration de l’Association des Journalistes du Tourisme) Guillaume Linton (Maire du Village des TO et PDG d’Asia), Emmanuelle Llop (Avocate – Cabinet EQUINOXE AVOCATS), Jean-Pierre Pinheiro (Président de l’ADONET).



Les candidats finalistes se succéderont sur la grande scène de l’ARENA pour présenter le scénario de voyage qu’ils auront tiré au sort.



Le public pourra voter en direct et élire son « Coup de cœur » et un tirage au sort sera effectué parmi les finalistes non gagnants.



* Costa Croisières, le Maroc, Terre de Lumière (pays à l’honneur IFTM Top Resa 2022), l’Equateur, la Jamaïque et la Guadeloupe