Travel and Transport présente sa nouvelle identité de marque

Travel and Transport a présenté sa nouvelle charte graphique et sa nouvelle identité "s'unissant en tant qu'entreprise mondiale de gestion de voyages aux côtés de Radius Travel" , indique un communiqué.



Dans le cadre de la mise à jour de la marque, les variantes Travel and Transport Ultramar, Travel and Transport Statesman et Travel and Transport France de la marque ne seront plus utilisées.



Radius Travel possède désormais son propre look et continuera de représenter le réseau mondial de plus de 100 agences dans le monde entier.



Désormais sous une marque mondiale et des valeurs revisitées créées à l'origine en 1946, Travel and Transport continue de progresser avec des normes et des objectifs communs dans tous ses sites à travers le monde précise le communiqué.



