TravelAssist : Votre conciergerie de voyage à votre nom afin d’accompagner et rassurer vos clients, et préparer l’après !

En cette période troublée, il est urgent d’être force de proposition pour faire face à deux enjeux :

- Continuer malgré tout de générer de l’envie pour pérenniser l’activité commerciale,

- Rassurer les voyageurs de demain qui s’évaderont différemment.

Rédigé par Vanessa Dorze – Scribness / TravelAssist le Mercredi 6 Janvier 2021

1er constat : Le secteur du tourisme a besoin de solutions innovantes pour sa relance. Il est important de se tenir prêt dès lors que les interdictions et restrictions de circulations seront levées. C’est du côté de l’intelligence artificielle habilement utilisée avec une équipe toujours disponible que se trouve la solution : « vous permettre de rester en contact avec vos voyageurs à distance ».



Tristan Daube à l’origine du projet, après plus de 20 ans dans le marché de l’expérience client s’est entouré des meilleurs à ses yeux (tourisme et technologie) pour créer un outil qui permet de « Combiner l’intelligence humaine et la technologie pour offrir un service d’accompagnement dédié aux voyageurs, disponible en permanence, adapté à toutes les situations et à tous les profils ».



A l’heure où tout doit rester à bonne distance, il n’en reste pas moins ce besoin et cette demande d’un point de contact rassurant.



En proposant un assistant personnel de voyage, Travel Assist vous permet d’accompagner vos clients 24/7 pendant leur voyage, via messagerie, de façon rassurante, bienveillante et pertinente !



Le service gère aussi bien la logistique durant le voyage que le déroulé du séjour en lui-même. Le voyageur peut demander des conseils de visite, des informations sur sa destination comme trouver et réserver un restaurant végétarien par exemple, ou préconiser un itinéraire, des horaires voir des solutions de replis à la suite d’une météo changeante, mais également des sources de renseignements sur les risques localisées en temps réel pour alerter et réagir ensemble (météo, politique, sanitaire, terrorisme …). Concrètement, il prolonge votre expertise sur place.



Vos bénéfices sont multiples. Vous ajoutez à vos offres un service innovant qui fait la différence. Vous disposez d’un point de contact qui vous permet d’être joignable 24/7 sans impacter votre quotidien, sans équipe supplémentaire.



2ème constat : Quand les voyageurs seront au rendez-vous. Comment les inciter à réserver ? L’afflux d’annulations et de reports de voyages est la plupart du temps dû à l’interdiction de circuler en fonction des différents pays, plutôt que de la volonté des voyageurs. Il existe aussi des voyageurs inquiets, qui annulent à contre-cœur dans ce contexte anxiogène.



Il faut être force de proposition et aller au-devant de ce frein d’achat.

En incluant dans votre offre de voyage un service d’assistance et de conciergerie à vos séjours, vous offrez une solution inédite à vos clients. Vous offrez un assistant personnel de qualité à vos couleurs, joignable selon les besoins, au rythme du voyageur.



Notre service est conversationnel, par messagerie instantanée, le voyageur crée une relation de confiance simple et ludique tout au long du séjour. La présence bienveillante d’un conseiller réel au quotidien rassure, l’apport de la technologie elle, garantit un accompagnement efficace à vos clients.



Vos voyageurs peuvent compter sur une réponse rapide quels que soient l’heure, le jour ou le lieu, ils bénéficient de la prolongation de service de votre agence. Grâce à notre outil, vous suivez en direct et à votre rythme les doutes, les questions, l’expérience de vos usagers – mieux qu’un client mystère, vous avez l’expérience client en direct live !



Votre voyageur n’est jamais isolé. Mieux : il profite de son séjour avec un sentiment de sécurité. La langue n’est plus une barrière : notre service est disponible en français et en anglais, bientôt dans d’autres langues.



Nos conseillers, polyglottes, sont capables d’intervenir partout dans le monde limitant les points de contacts inutiles et avec l’assurance d’une information claire et fiable.



Notre technologie en constante évolution, avec nos partenariats de recherches, apporte une force de frappe sans équivalent à nos assistants personnels de voyage, donc auprès de vos clients en situation.



Nous avons développé une application spécialement dédiée à nos services, facilitant l’ultra-personnalisation, garantissant la protection des données et la confidentialité.

Cet outil permet également à tout moment l’accès aux informations importantes du voyage, et dans un environnement qui prend automatiquement vos couleurs dès que votre client est connecté.



Si vous le souhaitez, en option, il est tout à fait possible d’évaluer avec vous les modalités pour mettre disposition notre application à votre image et votre marque directement sur les plateformes de téléchargement mobile (source d’identité et de positionnement supplémentaire).



Une interface (API) permet également à vos équipes techniques de faciliter le transfert d’information lors de la souscription d’un service (gain de temps) mais également d’intégrer très facilement nos services directement dans votre application existante.



Testez sans risque votre nouvel assistant et offrez à vos voyageurs un séjour en toute sécurité sous votre marque.



• Vous devez vous démarquer des offres standards et offrir un réel service différenciant ?



• Vous souhaitez développer une source de revenu supplémentaire ?



TravelAssist vous propose de tester gratuitement et sans engagement votre nouvel assistant personnel pour ajouter un atout rassurant, conforme aux exigences du marché et à vos offres de relances, nous nous adapterons ensuite à vos exigences et votre positionnement.



Dans le cadre de notre opération post COVID les frais de dossier sont offerts aux 100 premières agences de voyage partenaires, n’attendez pas pour nous rejoindre !



