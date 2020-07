Tunisie : Mondial Tourisme ouvre ses ventes

Depuis le 1er juillet, la France est passée en liste verte par l’observatoire national des maladies nouvelles en Tunisie et les ressortissants français peuvent maintenant entrer sur le territoire sans avoir à fournir un test Covid négatif.



Dans ce contexte, Mondial Tourisme a ouvert ses ventes et il est dorénavant possible de réserver un séjour au départ de Paris et de province depuis l’espace pro de son site internet.



Sur les 4 Mondi Club du TO, 3 sont opérationnels pour cet été, il s’agit du Seabel Aladin 3*sup à Djerba, du Vincci Marillia 4* à Hammamet et du Thalassa Mahdia Aquapark 4* à Mahdia.



Ces établissements, précise le tour-opérateur ont signé le protocole sanitaire « Ready and Safe », établi par les autorités. Il en est de même pour tous les autres hôtels présents dans la production du voyagiste, ajoute le communiqué.