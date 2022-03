Tunisie : après trois ans d'arrêt les croisières redémarrent

Il a souligné l’importance du retour des croisières pour le tourisme tunisien, mais également pour d’autres secteurs comme le transport, l’artisanat et la culture, d’autant plus que le tourisme de croisière est généralement connu pour la bonne capacité de dépenses des excursionnistes et l’intérêt particulier qu’ils accordent aux aspects culturels et à l’artisanat,

Les commerçants et les professionnels du tourisme tunisiens ont du pousser un ouf de soulagement, en début de semaine.Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassen s'est félicité de cette nouvelle." poursuivent nos confrères du site d'information.Ces premiers croisiéristes ont pu découvrir un petit bout de la Tunisie, en bénéficiant d'excursions vers la Médina de Tunis, Kairouan, Sousse et la banlieue nord de la capitale.