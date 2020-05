UMIH, EDV : "Tout est possible, mais rien n'est sûr.... dans le plan de relance !"

TourMaG.com - Que pensez-vous des annonces ?



Laurent Duc : Les annonces sont plutôt positives, nous avançons en marchant et le gouvernement n'a pas reculé. Il ne faut pas cracher dans la soupe.



Il a validé tout ce que nous avons demandé.



Pour le moment, il n'a pas validé nos engagements, car nous avons un problème sur la distanciation sociale, entre ce que nous proposons et ce que réclame la haute autorité de la santé.



Ce qui est demandé aux hôtels est impossible à tenir, pour le moment. Cela découle sans doute du comportement depuis le déconfinement.



TourMaG.com - C'est à dire ?



Laurent Duc : Je ne cesse de le dire, mais l'attitude des Français en déconfinement va générer toutes les angoisses de l'Etat, donc plus nous serons raisonnables et moins les exigences seront élevées.



Il y aurait dû faire deux phases, entre la consommation assise et debout, pour permettre à tous de pouvoir sortir. Il y a une multiplication des bars clandestins, les quais servent de comptoirs.



Le plus grand bistro de Lyon est la mairie, avec ses espaces publics. Nous avons proposé tout un tas de propositions, il est actuellement en débat dans les différents ministères, ce sont des engagements a minima.



Par exemple j'irais plus loin, dans mes établissements, en ne relouant pas une chambre à deux clients différents lors d'une même journée, la chambre restera vacances pendant une journée.



TourMaG.com - Toutefois, les restaurants et les bars devraient prochainement rouvrir...



Laurent Duc : Nous allons rouvrir les bars et restaurants le 2 juin, seulement si les Français sont raisonnables pendant la période de déconfinement, s'il y a une contamination active, le gouvernement fera marche arrière.



J'en appelle aux maires, en leur demandant de faire respecter les lois, en interdisant de boire sur la voie publique.



Si nous n'ouvrons pas, les fêtes et les bars clandestins seront légions, je peux vous dire que les gestes barrières ne sont respects par personne, alors que nous sommes responsables.



TourMaG.com - Les mesures annoncées vont-elles dans le bon sens ?



Laurent Duc : Nous avions demandé un chômage partiel applicable jusqu'en décembre 2020, il est assuré que nous pourrons en bénéficier de façon normale, jusqu'en septembre. C'est une bonne chose.



Concernant le remboursement des futures réservations, nous nous sommes engagés, si les vacanciers ne peuvent pas se déplacer cet été ou plus tard, nous remboursement les réservations.



Le remboursement se fera en fonction d'une décision de reconfinement par l'Etat ou une région.



C'est le pendant de l'ordonnance, sur les à-valoir, les voyageurs qui réservent maintenant le font en connaissance de cause (risque d'une annulation en cas d'épidémie, ndlr), donc nous leur promettant de rembourser.



TourMaG.com - La problématique des assureurs n'a pas été abordée, pourtant elle reste toujours d'actualité, qu'en est-il ?



Laurent Duc : Il y a toujours la question des assureurs, contre lesquels nous menons un véritable bras de fer.



Un véritable plan de guerre est mis en place, pour que les assurances nous payent, les pertes d'exploitation.



Nous demandons que la perte d'exploitation soit payée à hauteur de 25% et ce dans tous les établissements. Ils nous font quelques propositions, mais totalement hors sujet.