USA, Canada : TUI dégaine webinaires, challenges de ventes et brochures !

A partir du 6 février 2023, la brochure USA & Canada proposée par TUI France sera dans les agences TUI stores.



Le tour-opérateur propose pas moins de 28 circuits accompagnés et 18 road-trips. A cette occasion, il organise deux webinaires et deux challenges de ventes pour récompenser les agents de voyages.



Du 15 février 2023 au 31 mars 2023, la meilleure agence de voyage de la programmation USA Nouvelles Frontières (circuits accompagnés et road trips) gagnera un séjour de 4 nuits à New York City pour 2 personnes, vols en classe éco inclus TTC au départ de Paris (date de départ du 26/05/2023 – logement seul, 4 nuits au Doubletree Midtown 5th Avenue).



Du 15 février 2023 au 31 mars 2023, en partenariat avec Air Transat, la meilleure agence de voyage de la programmation Canada Nouvelles Frontières (circuits accompagnés et road trips) gagnera un 1 circuit « Grand Tour de l’Est » 15 jours/13 nuits pour 2 personnes (1 chambre double), vols Air Transat en classe éco inclus TTC (départ hors vacances scolaires, sur les dates de voyage programmées dans la brochure, dans la limite des places disponibles.



Les deux gagnants seront ceux qui auront réservé le plus de passagers sur la période du challenge.