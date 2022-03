Ukraine - Russie : le programme de vols d'Air Calin inchangé

Aircalin informe ses clients que son programme de vols des prochains jours opère normalement, en particulier les rotations entre Nouméa et Tokyo du vendredi 4 mars et dimanche 6 mars dont les correspondances seront bien assurées par Air France :



Vol AF276 des 3 et 5 mars, départ de Paris CDG à 11:25, arrivée à Narita 9h10 le lendemain



Vol AF275 des 4 et 6 mars, départ de Narita à 11:25, arrivée à Paris CDG 19:35



Les clients prévus sur les autres compagnies qui ont annulé leur vol en correspondances à Narita se verront proposer une solution de réacheminement sur Air France ajoute la compagnie aérienne.