Unboxed : Creativity in the UK

En 2022 le Royaume-Uni tout entier rendra un hommage unique à la créativité. Avec « Unboxed : Creativity in the UK » l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Galles porteront haut les couleurs de la créativité, des expériences numériques, des collaborations créatives dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques. Ils ouvriront le couvercle sur 1O grands projets multisites et numériques pensés et mis en œuvre par certains des esprits les plus brillants en ces matières.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Mars 2022

En réel ou en virtuel un programme d’événements et d’activités sera développé dans tout le pays. Véritables vitrines de la créativité des installations et des expériences numériques, accessibles dans le monde entier, devraient rassembler et toucheront des millions de personnes.



Evénements incontournables et expériences inoubliables se dérouleront dans des lieux et des espaces répartis dans les villes côtières, en centre-ville ou dans des sites naturels d’une exceptionnelle beauté.



Au Royaume-Uni tout le monde pourra vivre gratuitement ces expériences en personne, à la télévision, à la radio ou en ligne. Des programmes pédagogiques, une série d’ateliers et d’évènements spéciaux joueront un rôle central dans la réalisation de certains de ces projets.

Les 10 projets : 1 - Le programme débute dès mars à Paisley avec About Us. Le public sera plongé dans 13,8 milliards d'années d'histoire, du Big Bang à nos jours, grâce à une technologie innovante de projection cartographique associée à de la poésie, de la musique et de la science.



2 - Le projet écossais, Dandelion proposera des jardins inattendus, des fermes verticales, des événements musicaux gratuits et des distributions de plantes, une façon de réinventer les traditionnelles fêtes des moissons.



3 - Avec Dreamachine les spectateurs des quatre capitales britanniques (Londres, Edimbourg, Cardiff et Belfast) seront plongés dans les sons et les lumières d'une œuvre d'art à vivre les yeux fermés, pour explorer le potentiel illimité de l'esprit humain.



4 - Des communautés galloises, des créatifs et un studio de production hollywoodien ont travaillé ensemble pour façonner et partager Galwad a story from our future. Une histoire se déroulant 30 ans dans le futur sera vécue à travers des fictions télévisées, des plateformes numériques et des événements en direct de trois endroits différents au Pays de Galles.



5 - 20 000 personnes sont invitées à créer des œuvres d'art monumentales en plein air en illuminant des paysages exceptionnels du Royaume-Uni et en utilisant les nouvelles technologies pour créer des expériences en ligne fascinantes. (Green Space Dark Skies).

6 - Our Place in Space sera une version de notre système solaire à l’échelle, mise en scène sur 10 km de sentiers en Irlande du Nord et à Cambridge, invite les spectateurs à considérer les interactions humaines du point de vue de notre place dans l'espace.



7 - Un jardin forestier monumental composé de plantes et d'arbres un jardin, PoliNations, va voir le jour au centre-ville de Birmingham pour célébrer les origines diverses et variées des plantes et de la population du Royaume-Uni.



8 - Une plateforme offshore précédemment utilisée en Mer du Nord sera transformée en une installation d'art public immersive et en une célébration du climat britannique. See Monster sera installée dans la ville côtière de Weston-super-Mare, et présentera de nouvelles possibilités pour les structures désaffectées.



9 - Réalité augmentée, nouveaux développements de la technologie Internet 3D et jeunes créatifs donnent forme Story Trails l'un des projets d'archives et d'histoire les plus ambitieux jamais entrepris.



10 - Un festival de la vie nocturne et des contre-cultures inspiré par la lune va parcourir l'Angleterre. Tour de Moon aura pour mission d'imaginer de multiples avenirs meilleurs pour et avec les jeunes.



Unboxed : Creativity in the UK est le plus grand et le plus ambitieux programme créatif jamais présenté au Royaume-Uni. Il est financé et soutenu par les quatre gouvernements du pays ainsi que par le Conseil municipal de Belfast, EventScotland et Creative Wales. Des partenariats ont par ailleurs été conclus avec la BBC, le British Council et la RSA (Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce).

