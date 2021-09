United Airlines reprend ses vols Genève - New York dès novembre

À partir du 31 octobre 2021, United Airlines rétablit ses vols non-stop entre la métropole américaine New York et Genève.



Le premier vol UA 957 au départ de Genève décollera le 1er novembre 2021 à 9:15 h et arrivera à l’aéroport de New York/Newark à 13:20 h, heure locale.



La compagnie aérienne américaine exploite cette liaison quatre fois par semaine avec un Boeing 767 300ER.



Sur les 167 sièges, 46 Flatbeds (lits) se trouvent dans United Polaris la classe affaires, qui ont tous un accès direct à l’allée ainsi que 22 places dans le nouveau United Premium Plus Economy.



En plus de la liaison Genève-New York/Newark, United dessert aussi New York au départ de Zurich 6 fois par semaine ainsi que la capitale américaine Washington DC également au départ de Zurich.