VINO MUNDO ! Quand TERRA unit deux passions : le voyage et l'œnologie.

Pierre Boyer, cofondateur de TERRA GROUP est à l’origine de la première de plusieurs collections de voyages thématiques (Vino Mundo, En Famille, Vis ma Vie, Sur les Traces, Wildlife, Treks en terre de Serendip…). Amateur de vin et Aventurier, il a souhaité grâce à VINO MUNDO proposer aux voyageurs une nouvelle façon de découvrir un territoire.



Son parcours a débuté en Amérique latine avec des destinations phares comme la Bolivie, le Pérou, l’Argentine et le Chili. Très vite , il a voulu enrichir cette collection avec d’autres pays exceptionnels réputés pour leurs vignobles comme l’Australie et l’Afrique du Sud.



Mais pourquoi au final vouloir associer ces deux passions et y consacrer un site ? Quel est le trait d’union entre les deux ?



Réussir un vin est d’abord une affaire de terroirs, de cépages, de climats et évidemment de talent des vignerons et oenologues qui mènent la vinification…En Amérique Latine, nous avons de très beaux exemples de réussite malgré des conditions extrêmes et insolites pour produire le vin. La région désertique près d’Atacama au nord du Chili en est un. Dans ces contrées reculées, des vignerons obstinés ont réussi l’impensable : faire pousser des vignes en plein désert et produire un vin tout à fait intéressant !



Mais le vin c’est également le partage et les histoires que l’on se raconte autour d’un verre entre copains… Comme au retour d’un long voyage…Déguster un verre de vin, c’est bien sûr se plonger dans un univers sensoriel parfois inconnu et partir à la découverte d’un nouveau terroir... Mais c’est surtout l’occasion d’un partage qui amène parfois des conversations animées, rappelle des souvenirs d’une belle rencontre...



Bref c’est un catalyseur de convivialité qui anime les bons moments de la vie ! Cette même convivialité autour d’un bon verre de vin révèle notre désir de vivre et de partager un moment sympa, de « convivir » comme on dit en espagnol !