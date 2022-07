Appli mobile TourMaG



VISITFLANDERS et Visit Bruges invitent le secteur du Tourisme international en Flandre

Envoyer à un ami Partager cet article

Le 27 septembre 2022, Bruges accueillera, au sein du nouveau centre d’exposition, de réunion et de congrès (BMCC), le Flanders Travel Forum, un événement qui a pour objectif de mettre en relation des professionnels du voyage venant des quatre coins du globe avec des prestataires clés du tourisme de Flandre.

Rédigé par VISITFLANDERS le Lundi 25 Juillet 2022



Les organisateurs, Visit Bruges et VISITFLANDERS, ont ainsi à cœur de donner à l'industrie internationale du Tourisme l’envie de (re)découvrir la Flandre, ses thèmes et expériences singulières, après une période de pandémie particulièrement difficile pour tous. Le Flanders Travel Forum représente pour les entrepreneurs flamands du secteur du tourisme, un moment idéal pour mettre leur offre sous les projecteurs internationaux.





Le Flanders Travel Forum attend 250 professionnels du voyage soigneusement sélectionnés et qui viendront du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Espagne, du Danemark, des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de France, d'Autriche, de Suède, de Slovaquie, de Suisse, d'Australie, d'Israël, de Hongrie, de Lituanie, de Lettonie, de Slovénie et du Portugal.



Le Flanders Travel Forum, qui vise à rapprocher l'offre et la demande, offrira aux professionnels internationaux un lieu de rencontre professionnel B2B avec les prestataires de services touristiques de Flandre tels que les hôteliers, les musées ou autres lieux incontournables. Lors de ce forum, ils pourront découvrir les nombreux atouts de la Flandre, ainsi que ses thèmes et ses spécialités - et ce dans les meilleures conditions possibles. Et, bien sûr, ils pourront également y nouer des partenariats commerciaux. Enfin, et pour ne rien gâcher, outre leur participation au forum le 27, les professionnels du Tourisme auront la chance de bénéficier eux-mêmes d’une immersion thématique grâce à un large éventail d’escapades proposées par les acteurs du tourisme local avant et après l’évènement.



"VISITFLANDERS est très heureux de pouvoir organiser le Flanders Travel Forum en collaboration avec Visit Bruges cet automne" , déclare Peter De Wilde, CEO de VISITFLANDERS. "Cela nous donne une nouvelle occasion de donner à voir à l'industrie internationale du tourisme toute la grandeur de notre destination, ses thèmes et son histoire. Pour nos professionnels du tourisme, qui ont été durement touchés par la pandémie, le forum est l'occasion idéale de présenter leur offre aux voyagistes étrangers. Cette initiative s'inscrit également parfaitement dans la politique de relance réussie du Ministre flamand du tourisme, Zuhal Demir. "







Pour toute information complémentaire,

n’hésitez pas à contacter votre bureau VISITFLANDERS Paris.

Votre contact privilégié, Issam Khayati, Travel Trade Manger & Partenariats B2B au



06 71 90 51 74

ou par mail

issam.khayati@visitflanders.com



Pour toute information complémentaire,n’hésitez pas à contacter votre bureau VISITParis.Votre contact privilégié, Issam Khayati, Travel Trade Manger & Partenariats B2B auou par mail





Lu 163 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > La Colombie en mode slow Le succès du Tour de France des Formations ASSUREVER