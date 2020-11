Vacances de Noël : peut-on réserver malgré le confinement ? Jean-Pierre Mas (EDV) répond !

La France a passé le fameux cap des " 15 jours" depuis le début du confinement, mais n'y voit toujours pas clair quant à une sortie de celui-ci.



Pire même le confinement est appelé à durer et les restrictions aussi. Malgré ces incertitudes pesantes, Jean-Pierre Mas a répondu aux questions des journalistes de BFM TV, le week-end dernier.



A la question " on réserve ou pas ? " le président des EDV a répondu une réponse de normand.



" Entre la stratégie que l'on voudrait et la stratégie effective, c'est un peu différent.



On voudrait que les Français réservent leurs vacances se déconfinent dans leurs têtes et réservent leurs vacances d'hiver de façon plus générale.



Et la réalité étant que depuis le début du confinement, il y a un repli des intentions de voyages, il n'y a plus d'intention de voyage et même beaucoup d'annulations des vacances d'hiver et de ski. "