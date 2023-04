Vacances de Printemps des Français, jusqu’ici tout va bien !

Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France, commente : « Les clientèles internationales notamment des marchés long-courriers, confirment leurs fortes envies de voyages, ce qui est une excellente nouvelle pour la destination France. On peut particulièrement se réjouir du potentiel retrouvé du marché chinois. Les actions de promotion, notamment dans le cadre de la nouvelle campagne Explore France, vont mettre en avant l’art de vivre à la française, la culture et le patrimoine, la nature et le slow tourisme, des atouts confortés par les répondants de l’étude pour garantir que la France reste la première destination mondiale en 2023. »



Pour sa part, François de Canson, président d’ADN Tourisme insiste : « Comme le démontre une étude que nous avons menée avec l’UNAT et les Comités régionaux de tourisme auprès de 5000 Français, ces derniers recherchent des offres « vraies » propices aux 3R (rupture, retrouvailles, ressourcement) alliant repos, confort et responsabilité, avec un budget contraint : par leur diversité, les destinations françaises, notamment celles de proximité, peuvent complètement répondre à leurs attentes. Par ailleurs, les professionnels du tourisme sur tous les territoires, dans les régions, les départements et les offices de tourisme, sont là pour informer et conseiller les touristes afin de leur permettre de préparer des vacances qui répondent au mieux à leurs attentes et qui s’inscrivent dans leur histoire de vie. »



Méthodologies :

Pour les intentions de départ des Français :

Interviews réalisés par OpinionWay du 27 au 30 mars 2023 sur un échantillon de 3013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.