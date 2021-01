Val-Thorens... pas que de la poudreuse aux yeux !

en attendant le retour des remontées mécaniques...

En attendant la réouverture prochaine (?) des remontées mécaniques, la station de Val-Thorens nous met l'eau à la bouche et les skis aux pieds pour mieux nous allécher. Les loisirs, même sans remontées ne manqueront pas et la poudreuse non plus. Bref... vous ne perdez rien pour attendre les petit loups !

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 3 Janvier 2021





