Valérie Sasset (BCD Travel) : "La reprise est moins forte qu'imaginée"

En 2022, l’agence a pu aussi constater un changement de comportement de la part des voyageurs d’affaires : « La part du rail a augmenté de façon très significative, les entreprises sont de plus en plus focalisées sur leur empreinte carbone et les voyageurs y sont absolument sensibles. »



Si la location de voiture électrique a encore bien dû mal à devenir un réflexe, « les entreprises sont aussi de plus attentives aux labels et aussi sensibilisées par les outils de booking qui comparent les émissions de CO2 dépensés ».



Chez BCD, via sa filiale Advito, on plaide aussi pourque les entreprises, en interne, donnent une valeur la tonne de carbone et ainsi connaître le juste prix de son voyage.



Via sa filiale conseil, il y a déjà plusieurs années que BCD incite les entreprises à ne pas voyager si cela n’est pas nécessaire : « Voyager moins, mieux, privilégier les fournisseurs éco-responsables et compenser » sont les quatre piliers de la stratégie.