Variety Cruises transporte un deux-mâts par bateau en Polynésie

La croisière de sept nuits, Tahiti et les perles de la Polynésie française, emmène les passagers à Bora Bora, Huahine, Raiatea et Moorea. Elle débute le 3 février 2023 et se termine en décembre 2023. Les activités optionnelles comprennent une visite du site protégé par l'UNESCO de l'ancien Marae (un temple en plein air) de Taputapuatea, des excursions de snorkeling avec des raies et des requins, l'observation et l'alimentation des anguilles aux yeux bleus, ainsi que des explorations de lagons.



La croisière de 10 nuits, Tahiti, la Société et les îles Tuamotu, permet une découverte plus approfondie des îles Tuamotu. Cette croisière emmène les passagers sur le même itinéraire que la croisière de sept nuits, puis vers les îles rarement visitées de Makatea, Rangiroa, Tetiaroa et Mo'orea. Le point culminant est l'île de Makatea, décrite comme une île corallienne surélevée qui ne ressemble à aucune autre destination de Polynésie française.



A noter que Variety Cruises propose des offres spéciales pour les agents de voyages.