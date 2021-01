Vers la création d'un certificat européen de vaccination, mythe ou réalité ?

Notre secteur touristique sinistré, et tous les secteurs affiliés aux voyages ne peuvent pas se contenter d’attendre une immunité collective internationale, qui selon l’OMS ne surviendrait qu’en 2022,

Ursula Von der Leyen pour demander instamment l'introduction d'un certificat de vaccination

L'initiative de la Grèce est excellente et doit être soutenue par la France pour anticiper les vacances d'été.



Grâce à un Certificat international de vaccination, les personnes immunisées par un vaccin pourraient voyager à l'international à partir de l'été 2021,

C'est une réflexion intéressante et nous sommes satisfaits qu'un pays européen lance le débat. Ce qui nous importe aussi, c'est qu'il y ait une coordination européenne et le plus vite possible,

" affirme Alexandre Demaille, le dirigeant de RapideVisa.Voici toute l'importance d'une campagne de vaccination réussie et de masse. Après les premiers couacs, la France paraît s'être mise en ordre de marche, même si avec 189 000 vaccinés les comptes n'y sont pas.Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écrit à la présidente de la Commission européenne, "" rapporte nos confrères du média local Ekathimerini. Alors que Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage en appelait à Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat en charge du tourisme pour que la France soit le fer-de-lance sur la question, c'est l'un des pays européen les plus dépendants du tourisme qui s'en charge" espère le responsable de RapideVisa.Toutefois, il ne faut pas se leurrer l'arrivée d'une telle solution ne se fera pas du jour au lendemain, d'autant que celle-ci doit répondre aux besoins et interrogations de l'ensemble des Etats membres." souhaite le secrétaire général de l'ECTAA.Tout n'est qu'hypothèse, mais pour une fois les dirigeants ont intégré la fameuse lenteur de l'exécutif européen.