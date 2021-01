Vaccins, tests covid : les professionnels veulent accélérer sur le passeport sanitaire international

ne sont à aucun moment stockées sur une base externe ou dans un système centralisé

Iata Pass Travel a l'ambition de proposer aux passagers les dernières informations et restrictions sur les voyages pays par pays, une liste de laboratoires et centres médicaux certifiés pour les tests et les vaccinations et un canal sécurisé permettant aux laboratoires d'envoyer des informations médicales. Informations que les passagers peuvent ensuite transmettre aux agences frontalières et aux compagnies aériennes.L'application CommonPass permet aux passagers de trouver les laboratoires et les lieux de tests certifiés et accrédités. Ils peuvent également récupérer les résultats des laboratoires et compléter les attestations de santé.L’application et sa plate-forme de données associée peuvent confirmer que les résultats d’un utilisateur sont conformes aux exigences de la destination et générer un code QR que les autorités peuvent utiliser pour vérifier la conformité explique le site Professionvoyages.com Concrètement, la start-up permettra à l'ensemble des détenteurs de son application de pouvoir compiler leurs informations de santé dans ce "passeport" numérique, et donc de présenter les résultats négatifs des différents tests réalisés.Le logiciel fonctionne à partir de QR Code. Les informations personnelles de chaque voyageur sont préservées puisque les données "", explique la start-up AOK Pass.