Aérien : vers la création d'un "passeport covid", pour sauver le tourisme ?

L’idée est de faire tester le passager dans une clinique dédiée avant qu’il n’entre dans l’aéroport, puis dans l’avion – et d’assurer que les autres passagers sont aussi négatifs au covid – et qu’il puisse sortir librement à l’arrivée,

Malheureusement, nous allons devoir apprendre à vivre durablement avec la covid-19, cette maladie n'est pas destinée à disparaître dans les prochaines semaines.Pour relancer un tourisme international totalement à l'arrêt, il n'existe pas 50 000 solutions, mais sans doute une seule, en dehors du vaccin : la création d'un protocole international.Ce dernier doit être accepté par tous et en mesure de rassurer aussi bien les voyageurs que les populations à destination. Le tourisme pour ne plus être montré du doigt sur sa capacité à propager le virus, doit créer un protocole strict.Et c'est l'objectif de la start-up AOK Pass, selon nos confrères suisses du média Le Temps (SOURCE). " Guy Escarfail, vice-président innovation et engagement à la Société générale de surveillance (SGS).La SGS est une multinationale à l'initiative de l'AOK Pass et qui doit présenter le projet ce jeudi à différents acteurs du tourisme.