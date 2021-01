Iata Pass Travel : le passeport de santé sécurisé, une vraie fausse bonne idée ?

Avec un trafic quasi nul de voyageurs d’affaires et guère mieux pour le loisir, les compagnies sont au bord de la faillite.



Sans les aides de l’Etat et les avoirs bloqués de passagers, beaucoup seraient déjà passées à la casserole… Le fardeau de leur dette a augmenté de plus de 50% pour atteindre... 651 milliards de dollars !



Plus vite les pays vaccinent et plus vite ils pourront rouvrir leurs frontières… et accueillir les visiteurs et réciproquement pour leurs homologues. C’est aussi simple que cela. Et il y a fort à parier en effet que le trafic aérien en sera le premier bénéficiaire.



Voilà pourquoi Iata travaille d’arrache-pied sur plusieurs scénarii tels que des protocoles stricts de biosécurité, des Tests systématiques et un passeport santé numérique sécurisé.



Ces mesures, selon l’Association, “permettront aux gouvernements de rouvrir les frontières et de lever les quarantaines sans craindre de créer de nouvelles flambées.”



Parmi les mesures de Bio-sécurité il y a bien sûr le port de masques tout au long du voyage, l'enregistrement sans contact, le contrôle de santé dans les aéroports, la distance physique, le processus de nettoyage et de désinfection et une architecture de cabine à bord comprenant des filtres HEPA de qualité hospitalière et la direction du flux d'air.



Pour les tests systématiques, Iata insiste sur le fait que selon une étude de modélisation détaillée, “le test et la libération sans quarantaine ne trouvaient que 0,01% des arrivées potentiellement infectées par le COVID-19.”



Enfin, une idée ressurgit : celle d’un passeport de santé sécurisé. Le IATA Travel Pass. Il s’agirait d’une application mobile dont le but est de protéger les passagers et les États contre la fraude et la désinformation sur les tests et les vaccinations COVID-19.