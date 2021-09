Vidéo : Avec l’A220, une nouvelle ère s'ouvre pour Air France

Comme un symbole, c’est dans son hangar de maintenance H6, auparavant réservé à son ex-très gros porteur A380, qu’Air France a accueilli, mercredi 29 septembre 2021, son nouveau fleuron : l’Airbus A220-300.



Le premier appareil, baptisé « Le Bourget », s’est posé hier soir à Roissy, en provenance direct des usines de Mirabel (Québec).



Equipé de 148 sièges et destiné au réseau court et moyen-courrier, il remplacera, à terme, les A318 et A319 de la compagnie tricolore.



Avec 60 avions commandés, et 30 options posées, « il s’agit de la commande la plus importante de l’histoire d’Air France ainsi que de l’entrée en flotte la plus rapide » , s’est réjoui Benjamin Smith, à la tête du groupe Air France-KLM.



6 avions arriveront d’ici la fin 2021, puis de 12 à 15 nouveaux appareils seront livrés annuellement jusqu’en 2025. L’investissement représenterait pour Air France environ 1 milliard d’euros chaque année.