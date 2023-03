Vietnam Airlines reprend les vols en partage de codes avec Air France

Lancé en 2017 puis suspendu durant la pandémie, Vietnam Airlines et Air France reprennent leur accord de partage de codes, sur les lignes qui relient le Vietnam et la France à partir du 26 mars prochain.



La reprise de cette collaboration permettra de renforcer les liens entre les hubs respectifs des deux compagnies aériennes : Hanoï-HAN, Hô Chi Minh-Ville-SGN et Paris-CDG.



Conformément à cet accord, Air France opérera en partage de codes sur la route Hanoï - Paris sur les vols de Vietnam Airlines, à raison de 6 rotations par semaine de Hanoi à Paris les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches sur VN019/AF5097 et VN018/AF5096 de Paris à Hanoï, en Airbus A350.



Vietnam Airlines opérera en partage de codes sur la route Ho Chi Minh-Ville - Paris sur les vols d'Air France AF258/VN2106 de Paris à Ho Chi Minh-Ville et AF253/VN2107 de Ho Chi Minh-Ville à Paris les mardis, jeudis et samedis.