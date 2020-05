Vietnam: le "programme pilote e-Visa" entériné

VNAT

si les principaux marchés touristiques pouvaient contenir avec succès les risques de coronavirus d'ici septembre, le VNAT élaborera des promotions ciblées et suggérera d'assouplir les restrictions voyages, bien que certaines mesures pour vérifier le statut médical des voyageurs des deux côtés soient nécessaires

Il est pour le moment beaucoupet si les voyageurs étrangers seront autorisés à entrer dans le pays à cette même date, la résolution 79/NQ-CP faisant partie d' une série de mesures de longue date qui devaient entrer en vigueur dans les prochaines semaines.Cependant, l'officialisation des nationalités éligibles et des points d'entrée proposés est, ce dernier ayant été contraint de temporairement suspendre l'exemption de visa , accordée notamment aux voyageurs français, le 12 Mars 2020, temporairement refuser l'entrer sur son sol, quelques jours après, à certaines nationalités dont les français , avant de l'interdire à tous les étrangers le 22 Mars 2020 afin de contenir la propagation de la Covid-19.D'après les médias vietnamiens, les responsables du tourisme travaillent sur, mais uniquement dans les pays qui ont efficacement répondu à la pandémie. Il s'agit notamment de pays comme la Chine continentale, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et plusieurs membres de l'ASEAN.Selon le directeur de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (), Nguyen Trung Khanh, "".Le visa électronique d'entrée au Vietnam, délivré en un délai de 3 à 5 jours ouvrés, permet à son titulaire d'effectuer un séjour jusqu'à 30 jours à compter d'une date souhaitée et son prix est de 25 USD ().