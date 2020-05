Villages Clubs du Soleil ouvre ses ventes hiver avec des offres EarlyBooking

Pour les plus jeunes, 4 à 5 clubs enfants de 4 mois à 17 ans, proposent un programme d’activités variées et adaptées à chaque âge telles que des sorties nature, la construction d’igloos, des sessions de ski pour les ados…"Les petits plus" : skier sur le glacier des 2 Alpes qui culmine à 3600m- découvrir le ski nordique à Morzine et Montgenèvre,- profiter des bienfaits du thermalisme à Val Louron et à Superbagnères,- tester la formule « bien-être » à Oz-en-Oisans et Superbagnères pour les non-skieurs,- partir skis aux pieds aux Menuires, à Valmorel et à Vars, aux Karellis, Oz-en-Oisans et à Val LouronInformations et réservations : www.villagesclubsdusoleil.com