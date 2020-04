Virgin Atlantic : Richard Branson cherche un acquéreur

toutes les options sur la table

Virgin Atlantic n'a pas réussi à obtenir un renflouement de la part du gouvernement britannique. Dans ce contexte, Richard Branson fondateur et principal actionnaire cherche un acheteur pour la compagnie.Le milliardaire est parti en quête de nouveaux investisseurs. Selon The Telegraph Houlihan Lokey qui cite des sources proches du dossier, Houlihan Lokey, la banque d'investissement engagée par Virgin Atlantic, a sondé plus de 100 institutions financières potentielles, avec "".Une cinquantaine auraient demandé des informations supplémentaires mais seuls quelques uns seraient réellement intéressés dont :le fonds spéculatif dirigé par Peter Davies, le fonds souverain de, le fonds qui est soutenu par le milliardaire suisse d'origine italienne Ernesto Bertarelli.Le géant américainun investisseur de Wall Street en difficulté, seraient également dans la course.