Virgin Australia, SAA et Norwegian : les difficultés s'accumulent dans l'aérien

Virgin Australia s'est placésuite à la crise liée à l'épidémie de coronavirus. L'entreprise souhaiterait toutefois maintenir ses vols tout en ce plaçant sous la "protection" des administrateurs judiciaires.Virgin Australia affiche une endettement de cinq milliards de dollars australiens (2,95 milliards d'euros). Le transporteur avait réclamé aux autorités un prêt de 1,4 milliard de dollars australiens pour sa survie, une demande qui a été refusée.Des difficultés en vue aussi pour. Le groupe composé de plusieurs compagnies immatriculées dans différents pays a déclaréselon la Tribune. Les gouvernements danois et suédois ont également refusé d'aider ces compagnies. Résultat : près de 4.700 personnels navigants sont désormais au chômage.Les quelque 700 pilotes et 1.300 personnels navigants basés cette fois en Norvège, en France et en Italie ne sont pas concernés. La France est donc épargnée. La compagnie norvégienne du groupe a pu obtenir une garantie à 90% de l'Etat norvégien pour pouvoir emprunter auprès des banques jusqu'à 3 milliards de couronnes (environ 270 millions d'euros).