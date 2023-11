NDC : Virgin Australia choisit Sabre

Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre relation avec Virgin Australia"

"Le NDC est une priorité essentielle pour Sabre et l'industrie mondiale du voyage, car il jette les bases de la future vente au détail de billets d'avion basée sur les offres et les commandes. Ce qui est important pour Virgin Australia, c'est que Sabre prendra en charge à la fois les aspects informatiques et de distribution de l'équation NDC pour la compagnie aérienne, lui offrant ainsi un ensemble holistique de solutions et une feuille de route NDC claire pour l'avenir".

, a déclaré Kathy Morgan , vice-présidente de la gestion des produits, Distribution Experiences, Sabre Travel Solutions.