Visite de New York en automne : comment faire des économies ?

Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas et vous cherchez un endroit pour changer d'air et vous émerveiller. Ne cherchez plus et découvrez pourquoi New York City peut être une excellente opportunité pendant les vacances d’octobre. Si en plus vous partez avec vos enfants, vous pourrez profiter de nombreuses attractions touristiques qui les laisseront rêveurs comme l'Intrepid Museum ou encore les différents observatoires.

Rédigé par Laurent Weil le Vendredi 30 Septembre 2022

New York est l’une des villes les plus célèbres et les plus visitées au monde. Si elle est aussi populaire, c’est parce que cette ville offre un très grand nombre d’attractions et de lieux à visiter. L’autre avantage dont bénéficie New York est qu’elle est une destination idéale presque toute l’année.



Cependant, tous les experts s’accordent pour dire que l’automne est une période géniale pour visiter la mégapole américaine. La météo est agréable et la vie paisible puisqu’il y a moins de touristes. Visiter New York en automne est une chance, mais cela peut vite devenir un problème pour votre portefeuille si vous n’avez pas les bons pass. Le présent guide vous informe sur les principaux pass qui vont vous permettre de visiter New York en faisant des économies.



Le New York City Pass économies substantielles, de nombreuses agences de tourisme leur proposent de souscrire à des pass. Il y en a donc plusieurs sur le marché, chacun présentant des avantages et des limites.



Le premier pass de notre sélection est le New York City Pass qui est très certainement le plus intéressant pour un premier attractions les plus captivantes, mais vous garantit aussi une économie de 55 % à l’entrée de chacune d’elles.



En souscrivant au New York City Pass pour une visite en automne, vous n’aurez pas à attendre longtemps dans une file pour visiter une attraction. En effet, des files d’attente spéciales sont réservées aux visiteurs munis d’un pass à l’entrée de la plupart des attractions. Avec le New York City pass, voici les attractions auxquelles vous pourrez accéder :



● l’Empire State Bulding ;

● le Metropolitan Museum of Art ;

● le Musée Américain d’Histoire Naturelle ;

● la location et la visite à vélo de Central Park ;

● le Top of the Rock;

● le Musée Guggenheim ;

● une croisière Circle Line ;

● la statue de la Liberté et Ellis Island ;

● le Musée du Mémorial du 11 Septembre ;

● l’Intreprid Sea, Air & Space Museum ;



Ce à compter de sa première date d’utilisation. Vous bénéficiez également d’un circuit touristique en bus à impériale. Les prix du pass vont de 117 à 305 dollars pour les adultes et de 90 à 199 dollars pour les enfants. En revanche, le New York Pass est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Le Sightseeing Flex Pass En dehors du New York City Pass, il y a également le Sightseeing Flex pass qui permet de visiter jusqu’à 12 attractions tout en réalisant près de 50 % d’économie sur le prix cumulé. Parmi les attractions phares de ce pass se retrouve le One World Observatory.



Ici, le pass est valable pendant 60 jours à partir du jour de son retrait. Pour les adultes, les prix vont de 74 à 284 dollars, tandis qu’il faut prévoir entre 64 et 262 dollars pour prendre un pass pour les enfants.



Le Go City New York Pour votre visite de New York en automne, vous pouvez aussi souscrire au pass Go City New York. En souscrivant à ce pass, vous pourrez réaliser une économie de plus de 45 % sur l’entrée de 63 attractions des plus célèbres de la ville.



Tout comme le Sightseeing Flex pass, le Go City New York est aussi valable pendant 60 jours à compter de la date de sa première utilisation. Vous pourrez choisir de participer à 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 activités parmi 82 attractions durant la validité de votre pass. Pour cela, il faut prévoir entre 72 et 235 dollars pour les adultes et entre 57 et 193 dollars pour les enfants.



Le New York C3 Le dernier pass de notre sélection pour une visite de New York en automne est le New York C3. Il vous permet de faire une économie de plus 35 % sur l’entrée de 11 attractions très célèbres dans la ville. Valable 9 jours à compter de la date de sa première utilisation, ce pass vous donne la possibilité de choisir de faire 3 activités durant 9 jours sur 11 attractions.



Parmi les plus célèbres attractions auxquelles vous pouvez accéder, il y a Edge at Hudson Yards ou encore les croisières touristiques Hornblower et Circle Line.



En définitive, retenez qu’il n’y a pas un pass qui soit meilleur qu’un autre pour une visite de New York en automne. Tout dépend de vos envies, mais aussi de votre budget.



