Visite des calanques de Marseille à Cassis en bateau avec baignade

Le massif des Calanques dévoile des paysages époustouflants, qui évoquent des fjords de calcaire. Pour découvrir ce petit coin de paradis, accordez-vous une promenade en bateau à Cassis ! Des escales baignades sont inclues, avec masque et tuba afin de contempler la faune et la flore sous-marines.

Rédigé par bleuevasion le Vendredi 23 Juillet 2021

Un joyau naturel Créé en avril 2012, le parc national des Calanques se déploie entre Marseille et Cassis sur une vingtaine de kilomètres.



Il est constitué de 26 calanques de calcaire blanc, de plus de 400 mètres d'épaisseur. Naviguer dans ce décor majestueux offre l'opportunité d'admirer ces falaises vertigineuses, qui abritent ci et là de sublimes anses naturelles bordées par une eau turquoise. L'horizon révèle un spectacle tout aussi saisissant, avec la mer s'étirant à perte de vue.



Pour en prendre encore plein les yeux, un plongeon permet d'observer des plantes marines de diverses formes et couleurs, où il est possible d'apercevoir de nombreuses espèces de poissons, tortues et cétacés.

Une expérience sensationnelle



Vous partirez depuis Cassis, situé à 25 kilomètres de la cité phocéenne. Ce petit port de pêche mérite le détour pour son aspect pittoresque et sa localisation, puisqu'il est niché entre deux bijoux de géologie : le Cap Canaille et les Calanques. Faire



Bleu Evasion vous invite à monter à bord de l'un de ses bateaux à moteur ou son catamaran, pour explorer ce site naturel unique sur Terre. la visite des Calanques en bateau, c'est choisir un point de vue plus impressionnant et plus intime sur cette côte sauvage aux airs de bout du monde, qui regorge de recoins insoupçonnés. Vous accédez aux endroits les plus reculés et pouvez vous accorder quelques brasses quand l'envie vous prend. Des criques isolées, une eau translucide, des plages de galets ceintes de roches abruptes, avec le chant des cigales pour seule compagnie… : le moment est grisant et inoubliable.

Les plus belles calanques de Cassis Même si toutes les calanques les plus accessibles de Cassis sont à couper le souffle, certaines retiennent davantage l'attention.



● La calanque de Port-Miou



Il s'agit de la calanque la plus à l'ouest du parc national. Bien qu'elle se démarque par son profil sinueux et sa longueur d'1,4 kilomètre, son aspect actuel ne tient pas seulement de l'œuvre de la Nature. Jusque dans les années 1980, l'Homme en a fait une carrière de calcaire et a rendu les falaises encore plus impressionnantes. Aujourd'hui, cette marina naturelle accueille plus de 600 bateaux et voiliers. Port-Miou, qui signifie meilleur port en provençal, possède également une curiosité géologique : le trou du souffleur. Une faille s'est formée dans la roche sous l'eau, pour se terminer par un petit trou. L'air est envoyé par les vagues dans ce conduit naturel et s'échappe au sommet en produisant des sons surprenants... qui peuvent étonner les visiteurs non avertis !



● La calanque de Port-Pin



Son nom est inspiré des innombrables pins d'Alep, qui poussent à même la roche et au bord du précipice. Située à 2 kilomètres de Port-Miou, elle est la plus boisée du parc national et donc, la plus ombragée. Cet écrin de verdure renferme une plage de sable fin, propice à la baignade et à la détente dans un environnement paradisiaque.



● La calanque d'En-Vau



Ses très hautes falaises en font sans aucun doute la calanque la plus grandiose du site naturel. Leur ombre et la variation de la profondeur de la mer font changer la couleur de l'eau, qui passe par toutes les tonalités de bleu. Attendez-vous à découvrir un véritable paysage de carte postale !



Pour conclure... Si vous souhaitez vous approcher au plus près des calanques, la mer reste la meilleure option. Privatisez un bateau avec skipper et laissez-vous guider vers les mouillages les plus fabuleux ! Vous pourrez vous baigner en toute liberté, dans un cadre d'exception.

