Viva Resorts by Wyndham : mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Disposant d’un service groupe et événements dans chacun de ses hôtels, Viva Resorts by Wyndham propose de nombreux avantages pour les opérations groupes ainsi qu’un accompagnement sur-mesure grâce à son programme Seaduction incluant :● Un accueil privé et personnalisé pour le groupe,● Un cocktail de bienvenue,● Dans chaque hôtel, l’assistance d'un coordinateur groupes francophone,● La personnalisation de vos événements ou opérations groupes selon le profil de votre client,● Des salles de réunions disponibles et parfaitement équipées,● Des suggestions de cocktails privés ou diners de gala inoubliables,● Des activités team building sur sites, parfaitement encadrées par animateurs internationaux,● Une liste d’excursions sur site, toutes privatisables,● Des animations musicales, DJ pour animer votre diner de gala,● Des cadeaux clients possibles (avec supplément) messages en chambres,● Les conseils et accompagnement sur mesure du bureau Ventes & Marketing en FranceEt également :● Réduction de 10% sur les soins du spa et dans les centres de plongée intégrés● Réduction sur les excursions,● Réduction de 10% sur les pause-café et les dîners de gala,● Salles de conférence offertes les 8 premières heures,● Gratuités offertes à partir de 20 ou 25 adultes confirmés selon les hôtels et saisons,L’ensemble des kits groupes & MICE sont disponibles en français sur la plateforme B2B de Viva Resorts by Wyndham, Onestopviva.net