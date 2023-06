VivaTech, retrouvez les temps forts du programme

Au cœur du salon, de nombreuses conférences et présentations mettent en avant une, décarbonée et investie dans la transition écologique.A l’occasion du VivaTech, le groupea dévoilé en avant-première mondiale la mission, un dirigeable rigide décarboné, 100% électrique, fonctionnant à l’énergie solaire.Fruit de 10 ans de recherche, 3 ans d'ingénierie et d’une conception 100% française, le projet Solar Airship One s'affiche comme un symbole de la recherche pour le développement d'une, libre de toute énergie fossile et plus respectueuses de l'Homme et de l'environnement.Le dirigeable de la mission Solar Airship One s’apprête à vivre une véritable épopée jamais réalisée auparavant dans le monde de l’aérien décarboné. En 2026, il réalisera un. Ce voyage couvrira 40.000 kms en 20 jours à une altitude moyenne de 6000 m. Une prouesse technologique qui révolutionnerait l'industrie aérienne.Cette annonce et cette présentation viennent compléter les différentes conférences sur le sujet de la décarbonisation des différents modes de transport, un sujet central dans cette édition du salon.Entre business et innovation,pour tous les secteurs à la recherche des dernières évolutions technologiques.