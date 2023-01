Aviation décarbonée : 2023, l’année des concrétisations et des décisions 🔑

Tous les pays devraient s’accorder pour avancer en même temps sur l’incorporation progressive du SAF et selon les mêmes règles.



Ce n’est malheureusement pas ce qui se passe et déjà, les Etats Unis prennent le large.



L’IRA (Inflation Reduction Act) a adopté à la fin de l'été ainsi que toute une série de lois visant à améliorer la compétitivité économique aux Etats-Unis va permettre en 2023 de commencer à débloquer 400 milliards de dollars pour financer et surtout alléger la fiscalité pour le développement des énergies propres dont les SAF.



"Les Etats Unis sont en train d’accélérer très fort en matière d’énergie décarbonée et si c’est une bonne nouvelle pour l’aviation, c’est une beaucoup moins bonne nouvelle pour l’industrie européenne " s’inquiétait Guillaume Faury PDG d’Airbus et Président du GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) lors d’un déjeuner avec la presse il y a quelques jours.



Lors d’un conseil européen le Président Emmanuel Macron a incité à accélérer en 2023 pour favoriser les investissements dans les nouvelles énergies. Trop de barrières, de rigidité de taxes ne favoriseront pas la confiance des investisseurs.



Si d’un côté de l’Atlantique on accélère, on finance et on incite et que, de l’autre, on taxe et on stagne c’est problématique.



Problématique pour se doter de grandes filières européennes, problématique pour les compagnies européennes et leur compétitivité face aux concurrentes US.