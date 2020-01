Vivez l’automne au Canada autrement ! Inspirez-vous avec Vacances Air Canada – Services réceptifs par GVQ

Le Canada continue à faire rêver les français en quête de dépaysement et d’expériences authentiques. D’Est en Ouest, les voyages sont multiples entre circuits accompagnés avec un guide ou en autotour en toute liberté, entre séjours multi-activités et explorations citadines. Vacances Air Canada - Services Réceptifs par GVQ se positionne en France auprès des professionnels du tourisme pour partager son expertise de 40 ans et inspirer vos clients à vivre un voyage unique au Canada. Les équipes du service réceptif proposent des séjours et des circuits tant traditionnels que créatifs pour découvrir ou redécouvrir la destination.





Une expertise qui a fait ses preuves Avec plus de 40 ans d’expériences, l’équipe constituée de spécialistes est parvenue à tisser des relations solides avec une manne de prestataires canadiens pour répondre au mieux aux attentes du marché français. Que vous cherchiez un circuit accompagné parmi les 50 départs garantis, un autotour, un programme personnalisé à la carte, en petit groupe, en famille ou à deux…la palette des programmes au Canada avec Vacances Air Canada - Services Réceptifs par GVQ est très large, et disponible toute l’année. Un tout nouvel outil de création de voyages sur mesure « COOPER » est désormais à la disposition des agents. Une plateforme unique pour créer des voyages flexibles et personnalisés pour vos clients. Des « stocks » et des tarifs en temps réel et la possibilité de proposer un devis selon le désir de vos clients.

L’émerveillement au gré des saisons Le Canada charme à toute saison et offre mille et un voyages, toute l’année. L’automne est une saison très appréciée des français pour s’émerveiller devant les tons ocres, rouges et or des forêts à perte de vue. Il faut clairement vivre ce voyage une fois dans sa vie pour réaliser la beauté des couleurs avant, pendant et après le fameux « Été indien » ! De nombreux programmes sont proposés à cette saison en groupe ou en individuel pour vous guider et ne rien oublier.



Fêtons l’hiver ! Nos plaisir d’hiver ont le bonheur des voyageurs en quête de paradis blanc et multiples activités comme les sorties en chiens de traîneau, la pêche au trou, les raids en motoneige ... Si vous pouvez choisir votre période de visite, ne manquez pas de participer à l’ultime expérience hivernale : Le Carnaval de Québec, avec un vaste éventail d'activités pour tous les goûts et âges : défilés de nuit, sculptures sur neige, course de canot à glace et Palais de Bonhomme.



Dormez dans une chambre givrée à l’hôtel de Glace ou rendez-vous sur la banquise, aux Ïles de la Madeline pour l’observation des blanchons reconnue par National Geographic parmi les 25 prestigieuses destinations et expériences à faire en 2020 .



En été au Canada, il fait doux, il fait chaud. C’est un bon moment pour « décrocher » dans un parc national, se baigner dans un lac, s’initier au canoë ou au kayak, arpenter les milles et un sentiers de randonnées ou partir à la découverte des produits locaux et de ces producteurs....Il est possible d’être actif, ou passif, faire le plein d’adrénaline ou de souffler et de se ressourcer. Les programmes en famille permettent de partir la tête reposée. Par exemple : « l’Essentiel de l’est et l’expérience boréale en famille » ou « L’Ouest canadien à votre rythme », un roadtrip qui saura plaire à tous les âges.



Le Canada est riche de merveilles naturelles d’est en ouest, de villes débordantes de vie, possède une culture autochtone millénaire, permet des rencontres « savoureuses » avec des artisans et producteurs locaux, c’est aussi la possibilité de côtoyer et d’observer une faune abondante… Vacances Air Canada – Services réceptifs par GVQ s’engage à bâtir des programmes innovants, à vous proposer des routes inspirantes des séjours et escapades légendaires selon les grandes tendances du marché pour un voyage parfaitement réussi !





