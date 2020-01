Vols : Ulysse recrute l'ex-président de Trainline et affiche un business plan ambitieux

Etant devenue plus visible sur la place parisienne, Ulysse attire les regards, mais aussi les noms du voyage à ses côtés.



Ainsi, une figure européenne de l'entrepreneuriat vient de rejoindre la direction de la start-up. Daniel Beutler, ancien président de Trainline a été nommé directeur non-exécutif.



" C'est une pointure du travel, il nous apporte toutes ses connaissances et ses relations. Il a connu Captain Train, le rachat par Trainline, puis l'entrée en bourse dépassant le milliard d'euros.



Il a vécu des choses qui seront importantes pour notre développement " confie Axel Guidicelli qui a réussi à séduire Daniel Beutler à la suite d'une interview dans laquelle il vantait les mérites de son désormais mentor.



Un déjeuner et quelques discussions plus tard... le deal était scellé.



" Pour nous c'est de l'or de pouvoir compter dans nos rangs une personnalité comme Daniel. Il est un expert du digital très intéressant et inspirant. " D'autant plus que l'ancien président de Trainlain a débuté sa carrière dans l'aérien.



Si les rampes de lancement sont en place pour Ulysse, les équipes planchent actuellement sur la création d'une application. Attendue à l'automne 2019, la sortie de la version mobile de la plateforme a été volontairement décalée.



" Avec la levée de fonds, nous sommes moins pressés par le temps et l'argent. Nous voulons prendre notre temps, pour livrer le meilleur produit possible, " fixe le responsable.



L'objectif est de faire aussi bien que son modèle Trainline, et créer un outil servant à accompagner au mieux ses clients. " Elle devrait totalement changer Ulysse, nous voulons être là, où se trouvent nos clients, c'est-à-dire dans leurs smartphone. "



Et pour poursuivre sa marche en avant, une prochaine levée de fonds est en discussion, mais elle ne se fera pas à n'importe quel prix.



Axel Guidicelli veut surtout s'entourer des bonnes personnes et de business angels, qui se situent plus dans une posture de transmission et moins dans la recherche de retombées financières à court terme.