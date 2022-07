Voyage Guadeloupe : quelles sont les conditions d'accès ?

Les conditions d'accès pour effectuerLes passagers de douze ans et plus non vaccinés ou non munis d'un certificat de rétablissement doivent présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol ou le résultat négatif d'un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol.Les passagers présentant un schéma vaccinal complet, les passagers de douze ans n'ont pas besoin de présenter un test (RT-PCR ou antigénique).Le même protocole est mis en place au départ de Guadeloupe pour un voyage vers la France métropolitaine. Idem pour les voyages depuis la Martinique, Saint Barthélemy et Saint-Martin.