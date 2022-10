Voyage d’affaires : bientôt une Convention des entreprises pour le climat ?

« Avoir un bilan carbone n’est pas important, c’est de le réduire qui importe »

« Le problème est qu’on se focalise sur la mesure, mais à aucun moment on essaie de réduire le voyage. Le principe est toujours le même, comme quand on parle de tri : éviter, réduire, compenser ou contribuer. Planter des millions d’arbres équivaut à se donner un permis à émettre du CO2, c’est du greenwashing »,

« L’aviation est en train d’énormément s’améliorer, nous avons des flottes de plus en plus performantes, avec des carburants verts. J’espère un jour voir les premiers avions à hydrogène »

« Nous travaillons en R&D sur un outil d’aide à la décision. Entreprise, quand je vous dis qu’il ne faut pas se déplacer, est-ce que vous êtes prêts à me rémunérer, car je vous fais faire des économies financières et sur l’environnement ? »

« Quand on peut se déplacer, il faut aussi organiser la concorde entre celui qui va pouvoir voyager et celui qui approuve le voyage. Car nous avons tous des perceptions différentes. »

Si la mesure est biaisée, comment réduire alors son impact carbone ?, rappelle Laurent La Rocca, CEO et co-fondateur de the Treep.souligne Laurent La Rocca.De quoi relancer le débat sur l’essentialité du voyage et le business model. D’ailleurs, certains ont revu le leur, tel que TripActions ou Supertripper ou encore CWT D’autres initiatives se mettent en place., note le CEO de The Treep., réduire le trajet de deux partis amenés à se rencontrer.Nous sommes dans. Plus nous achetons des billets, plus les gens autour de nous gagnent de l’argent. TripActions ou Supertripper sont sortis de cette logique en adoptant l’abonnement. Cela contribue à. Il y a une piste à explorer », selon Laurent La Rocca.Cela reviendrait en effet à se priver de business.