Voyage d’affaires : le MICE retrouve son niveau d’avant crise 🔑

Une ombre au tableau plane sur toute l’économie. Quid de la hausse du prix de l'énergie et de l'inflation sur l’activité ?



A ce jour, Funbreizh ne mesure aucun impact. « Nous avons décidé de ne pas augmenter nos tarifs depuis 2019 et de travailler sur l'optimisation de nos coûts internes et des coûts logistiques avec notamment l’ouverture prochaine des agences de Caen et de la Roche-Sur-Yon qui nous permettent d'être plus proches des lieux de séminaires », explique le dirigeant du réceptif, qui y voit même une opportunité.



« Nombre d'entreprises organisaient leurs séminaires à l'étrangers. Leur démarche RSE et les coûts, notamment de l'énergie les conduisent à se réorienter vers la France, avec des séminaires plus proches de leurs bases, plus respectueux de l'environnement.



Les spécialistes réceptifs MICE, comme nous, ont une vraie carte à jouer avec leurs services, leurs connaissances de leur territoire et leur licence pour proposer des offres clé en main »



Pour le Bureau des Congrès de Marseille, une augmentation des dépenses énergétiques serait synonyme de réduction du budget alloué au MICE.



« Cette rentrée est complexe, entre la guerre en Ukraine, les coûts de l’énergie et l’inflation, et nous allons certainement affronter dans les mois à venir des baisses de budget dans notre activité pour compenser les flambées du cout de l’énergie. Nous commençons à avoir des commentaires sur les tarifs élevés des hôtels » , soulignent Maxime Tissot et Pascale Bigot.



Si le Bureau des Congrès de Bordeaux n'a, aujourd'hui, pas constaté de diminution des projets ou du format des événements mettant en cause la hausse du prix de l'énergie et l'inflation, en revanche il ressent une source de tension chez les prestataires, hébergeurs, lieux événementiels.



« Ils doivent jouer sur des marges de plus en plus serrées et dans tous les cas impacter une partie de ces hausses sur les clients. Les relations, au sortir de la crise, sont parfois déjà tendues et ces hausses ne participent pas à les fluidifier » , précise Amélie Déchénais, Directrice du Bordeaux Convention Bureau.