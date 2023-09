Voyage d'affaires : une reprise mondiale plus rapide que prévue ?

Les voyageurs d'affaires du monde entier estiment actuellement que leurs propres dépenses de voyage d'affaires s'élèvent en moyenne à 1 018 dollars par personne et par voyage.



En moyenne, l'hébergement coûte 391$ et la nourriture et les boissons 189$. Le transport aérien coûte en moyenne 182$, tandis que le transport terrestre (136$) et les dépenses diverses (120$) complètent le total.



62% des voyageurs interrogés déclarent mélanger plus fréquemment voyages d'affaires et voyages personnels qu'en 2019, avec 42% d'entre eux ajoutant des jours de loisirs supplémentaires à leurs voyages d'affaires et 79% de ces voyageurs séjournant dans le même hébergement pendant les parties affaires et vacances de leur voyage.