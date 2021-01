Voyage déconseillé : "un impact colossal, avec pour conséquence des annulations en cascade" selon Lionel Rabiet

" J'ai regardé les annonces et dès hier soir, j'ai bien compris que nous allions nous retrouver avec les 7 jours d'isolement pour les voyageurs revenants des destinations en dehors de l'UE.



Cela fait mal, " lâche Raphaël Torro, président de Resaneo.



Ce n'est pas seulement une douche froide, mais tout simplement l'effet d'une bombe qui vient d'anéantir tout espoir de reprise à court terme d'une industrie à l'arrêt ou presque depuis bientôt un an.



Ce qui choque le patron du tour-opérateur spécialiste de l'Aise ce n'est pas tant les mesures que le manque d'anticipation et de concertation.



" Je comprends ces mesures renforcées aux frontières.



Je regrette grandement le manque d'anticipation, de précision et d'information préalable qui va obliger bon nombre de professionnels à travailler dans une extrême urgence dès aujourd'hui, ce WE et dans les jours qui viennent pour accompagner et rassurer leurs clients sur des départs proches et ceux qui sont déjà sur place (pour organiser les tests PCR avant leur retour par exemple).



A la lecture de la note du ministère des Affaires étrangères, un responsable des principaux syndicats du secteur, nous a lâché un dramatique "i[c'est horrible ".



" La petite note du MEA vient clore le débat. Actuellement ceux qui partent en voyage en ce moment ce sont plutôt des personnes aventureuses. Après il n'y a pas eu d'annonces sur le contrôle de l'isolement, ni sur la temporalité et la durée de cette mesure, " explique le responsable de Resaneo.



Si le printemps s'annonçait comme compliqué et les vacances de février quasiment blanche, c'est l'horizon à moyen terme qui se bouche désormais.



" L’impact pour nos entreprises est colossal avec pour conséquence immédiate des annulations en cascade à gérer dans le long courrier balnéaire et le voyage d’affaires. C’est du chiffre d’affaires négatif qui de surcroît engendre des coûts de gestion !



C’est comme si on demandait aux restaurants de rembourser les repas qu’ils ont vendu lorsqu’ils étaient ouverts en octobre. C’est un coup de massue supplémentaire pour notre profession," poursuit le directeur de Voyages d'Exception.