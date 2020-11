Voyage : faut-il vraiment invoquer un motif impérieux pour se rendre dans les Outre-mer ?

" Aujourd'hui, sans motifs impérieux, vous pouvez vous rendre en Outre-mer sans problème. En revanche, nous sommes encore en situation de confinement dans l'Hexagone, " nous affirme une source proche du gouvernement.



Une illustration de la subtilité du fameux "oui, mais..." tant utilisée lors des présidentielles de 2017.



Par cette dernière phrase, il faut comprendre que le tourisme et la bronzette sur les plages ne sont pas autorisés l'exécutif comme motif pour se déplacer.



" Autant la Martinique la messe est dite car nous sommes reconfinés, donc tout est fermé.



Par contre concernant la Guadeloupe, les bars et restaurants sont ouverts, " nous précise Marie-Line Germane-Agricole, la directrice de la start-up Voyager Vrai.



Pour un de ses confrères, la question ne se pose même plus dorénavant lorsqu'un client se présente et insiste lourdement pour pouvoir partir, la réponse est claire.



" Les vols décollent, les hôtels sont ouverts. Si un client me signe une décharge et insiste pour partir, je ne vais pas tellement le dissuader de partir.



Après il est possible de faire des attestations pour tout est n'importe quoi, " nous confie un agent sous couvert d'anonymat.