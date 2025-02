Voyage vers Mars en 45 jours : la propulsion nucléaire va tout changer !

Nous poursuivrons notre destinée jusqu'aux étoiles, en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars.

Avec tout l’argent que nous dépensons, la Nasa ne devrait pas parler d’aller sur la Lune - nous l’avons fait il y a 50 ans

Ils devraient se concentrer sur les choses beaucoup plus importantes que nous faisons, à savoir Mars, la Défense et la Science.

Il faut apprendre à marcher avant de courir.

Nous sommes convaincus que le nucléaire est la clé pour fournir l'énergie nécessaire au développement spatial, et Framatome se positionne comme un acteur majeur alors que l'humanité se prépare à explorer l'Univers.

L'objectif Lune ne semble plus la priorité.Lors de son discours d'investiture, le 20 janvier, Donald Trump a formulé un nouveau but pour son mandat : «Rappelons que déjà en 2019, lors de son mandat précédent, Donald Trump, écrivait sur Twitter : «» ajoutant : «Mais cette démarche vers la propulsion nucléaire spatiale ne va pas être aussi simple et comme le dit Reuters Scott Pace, qui dirigeait la politique spatiale sous le premier mandat de Donald Trump : «En effet cette prédominance à la propulsion nucléaire ne va pas de soi, tant sont encore nombreux les défis qui vont se présenter.Parmi ces défis citons entre autres : la réaction des associations et des mouvements écologistes, les textes réglementaires, les problèmes sécuritaires, les problèmes de financement…Si les problèmes de financements ne devraient pas poser de problèmes, concernant les problèmes de réglementation, on connait la position et la façon de faire de Donald Trump sur ce sujet. D’ailleurs la FAA a déjà anticipé, puisque récemment elle a annoncé son intention d'affiner ses directives, en prévoyant potentiellement des exemptions pour les systèmes à faible risque…Plusieurs sociétés désormais se positionnent sur ce créneau de la propulsion nucléaire spatiale et n’hésitent pas à le faire savoir. Citons entre autres : General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), Pulsar Fusion, Rocket Lab USA Inc. (RKLB) et sa fusée à Neutron, la Nasa qui travaille sur un projet prometteur de propulsion électrique nucléaire…Tout cela Framatome l’a bien compris. L’entreprise française, leader mondial du nucléaire civil, vient de créer Framatome Space afin de répondre aux besoins des agences spatiales et de s’engager dans cette nouvelle ère de l'exploration spatiale.Pour Grégoire Lambert , vice-président de la stratégie chez Framatome et Framatome Space : «Face à cette nouvelle approche, quid des problèmes des débris qui seront désormais radioactifs, quid des problèmes sécuritaires notamment au niveau des lancements, et quelles vont être les actions du monde écologique, là est sans doute la question.Affaire à suivre…