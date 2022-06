Voyages Bahamas : plus de test covid pour les voyageurs vaccinés

En plus de la suppression du visa sanitaire de voyage, le gouvernement des Bahamas a annoncé que les voyageurs entièrement vaccinésEn revanche, tous les voyageurs non vaccinés âgés de 2 ans et plus devront obtenir un test COVID-19 négatif - soit un test RT-PCR négatif, soit un test antigénique - effectué au plus tard trois jours (72 heures) avant le voyage et présenter les résultats négatifs du test à l'enregistrement, avant le voyage aux Bahamas.Les changements sont entrés en vigueur à 0 h 01 le dimanche 19 juin 2022.Les enfants âgés de moins de 2 ans sont exemptés de toute obligation de test.Le test COVID-19 n'est plus requis pour les personnes voyageant entre les îles (domestiques) des Bahamas, quel que soit leur statut vaccinal vis-à-vis du COVID-19 (non vacciné ou complètement vacciné).