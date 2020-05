Voyages DOM-TOM : "Il est trop tôt pour se prononcer", selon Jean-Baptiste Lemoyne

Rendez-vous fin mai. C'est en substance le message communiqué par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères lors de son point presse hebdomadaire.



" Nous préparons le 11 mai 2020" a-t-il lancé Ensuite "nous fonctionnerons par période de 3 semaines" .



Déjà dans les zones où le virus circule peu, les Français pourront dès lundi prochain profiter de l'ouverture des parcs et jardins, et des "petits" lieux culturels explique Jean-Baptiste Lemoyne. Un certains nombre de sites naturels seront aussi ouverts a affirmé le secrétaire d'Etat.



En revanche nous n'en saurons pas davantage sur l'ouverture des frontières notamment européennes. " Le travail sur les frontières est en cours " a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne.



" Nous avons convenu une approche au niveau européen. Nous parlons avec les pays voisins mais je n'ai pas d'annonce à faire. Je vous donne rendez-vous fin mai pour le calendrier lié aux activités touristiques et à l'organisation des vacances. Nous avons besoin de recul sur la première phase de déconfinement pour regarder la manière dont se comporte le virus".