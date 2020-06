Voyages d'affaires : Okarito lève 2,1M€

Fondée en janvier 2018, Okarito annonce avoir séduit plus de 200 sociétés pour la gestion de leurs voyages, dont les startups Welcome to the Jungle, Prestashop, Mailjet, Payfit, ToucanToco, mais aussi des PME plus traditionnelles comme le groupe Ayor ou le groupe So Press (SO FOOT, Society). Pour les entreprises aux besoins les plus modestes, ou pour les indépendants, Okarito propose une version gratuite de sa plateforme.



Cette dernière dispose d'un inventaire : vols, hôtels et trains.