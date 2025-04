Voyages d’affaires : les restrictions américaines inquiètent les entreprises européennes

Au-delà des enjeux individuels, ces tensions peuvent avoir des répercussions plus larges sur les relations économiques entre l’Europe et les États-Unis. L’incertitude ambiante affecte la planification des missions commerciales, les investissements directs et la participation à des événements internationaux.



BT4Europe alerte : à défaut d’un assouplissement ou d’un encadrement plus transparent des conditions d’entrée, c’est l’ensemble de l’écosystème du voyage d’affaires – et sa contribution à l’innovation et à la croissance – qui pourrait en pâtir.