Vueling étend ses opérations estivales depuis Paris-Orly

Depuis le début de la pandémie, Vueling a mis en place plusieurs outils :



- Health Pass : cela permet aux passagers d'envoyer les documents nécessaires pour validation avant le vol. Ils peuvent ainsi voyager en toute tranquillité, et il n'est pas nécessaire de présenter les documents à l'aéroport. Le Health Pass est disponible sur plus de 200 liaisons, soit environ 60% du réseau Vueling.



- Reconnaissance Faciale : les passagers de la ligne Barcelone-Malaga peuvent profiter d'une expérience entièrement numérique impliquant la reconnaissance faciale. 20% des passagers de cette ligne utilisent cette nouvelle technologie depuis son lancement en décembre dernier.



Selon Calum Laming, Responsable du Service Client Vueling, « L'un de nos principaux objectifs reste d'offrir à nos clients la plus grande sérénité en facilitant et accélérant toutes les procédures liées au voyage. Nous continuons également à travailler pour garantir le respect de tous les protocoles sanitaires établis par les autorités compétentes ».